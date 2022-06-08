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2 часа назад

Зачем исландскому пекарю нужна лопата

Мира Маркина

Исландия – страна вулканов и горячих источников. И предприимчивые местные жители решили воспользоваться преимуществом, которое буквально дарит им земля. Как именно – расскажет “Рамблер”.

Зачем исландскому пекарю нужна лопата
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Чтобы получить роскошную буханку свежего хлеба ирландцу нужна лопата, кастрюля и немного продуктов. Звучит диковато, но именно так в некоторых регионах Исландии делают ремесленную выпечку.

Ржаной хлеб из земляной печи готовят так: берут четыре чашки ржаной муки, две – пшеничной, две – сахара-песка, четыре чайных ложки разрыхлителя, щепотку соли. Все эти ингредиенты смешивают. Затем вливают в сухую смесь литр теплого молока и замешивают тесто. В отличие от дрожжевого хлеба, этот не нужно расстаивать – ждать, когда пузырьки углекислого газа насытят тесто. Его выпекают сразу.

С помощью лопаты пекарь выкапывает небольшую яму. Туда помещается кастрюля с тестом, накрытая крышкой и обернутая жаростойкой пленкой. Чтобы не забыть, где выпекается хлеб, на насыпи устанавливают кирпич.

Кадр из видео

Температура в такой естественной духовке достигает 100 градусов по Цельсию (как правило, вблизи термального источника). Этого достаточно, чтобы в течение 24 часов булка вкусного ржаного хлеба была готова.

По истечении суток кастрюлю выкапывают, а хлеб достают.

Кадр из видео

Его принято нарезать толстыми ломтями и подавать с щедрой порцией сливочного масла.

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