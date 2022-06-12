Часто можно услышать укоры в сторону велосипедистов по поводу того, что у них слабые руки, ведь при езде на велосипеде мышцы рук не слишком задействованы. Однако прогресс не стоит на месте и особо креативные люди изобрели велосипед с полным приводом, где крутить педали приходится не только ногами, то есть привычным для всех способом, но и руками вращать по кругу ручки руля. Блогер @chaleyblack в своем TikTok-аккаунте продемонстрировал, как выглядит это чудо техники.

Байк, который вы видите на видео, называется "Твайсикл", его соорудили Братья Горан и Боян Ристас из Новой Зеландии. Он не первый в своем роде, однако отличается от своего предшественника конструкцией. На этом велосипеде ручки руля являются по совместительству и педалями. Вы можете ехать на нем, как на обычном, а можете в любой момент начать вращения руля вперед, что позволит вам дать дополнительную нагрузку на мышцы рук и прибавит скорости движения.