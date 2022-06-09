В снегу Антарктиды впервые нашли микропластик

Фото: Мир24 Мир24

На сайте научно-технической информации Phys.org. размещена статья, описывающая исследование, проведенное учеными из Университета Кентербери, которые обнаружили, что образцы снега с шельфового ледника Росса в Антарктиде содержат частицы микропластика. Образцы снега были собраны в 2019 году.

“Это невероятно печально, но обнаружение микропластика в свежем антарктическом снеге подчеркивает масштабы пластикового загрязнения даже в самых отдаленных регионах мира. Мы собрали образцы снега из 19 мест вокруг острова Росса в Антарктиде и обнаружили микропластик во всех из них”,- говорят учёные.

Каждая из проб содержала в среднем 29 частиц микропластика на литр растаявшего снега, что даже выше концентрации пластика в морской среде, который ранее был обнаружен в море в этом районе, и больше, чем было обнаружено в антарктическом морском льду.