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10 часов назад

Учёные обнаружили микропластик в снегах шельфового ледника Росса в Антарктиде

FBM.ruиещё 5

В снегу Антарктиды впервые нашли микропластик
Фото: Мир24Мир24

На сайте научно-технической информации Phys.org. размещена статья, описывающая исследование, проведенное учеными из Университета Кентербери, которые обнаружили, что образцы снега с шельфового ледника Росса в Антарктиде содержат частицы микропластика. Образцы снега были собраны в 2019 году.

“Это невероятно печально, но обнаружение микропластика в свежем антарктическом снеге подчеркивает масштабы пластикового загрязнения даже в самых отдаленных регионах мира. Мы собрали образцы снега из 19 мест вокруг острова Росса в Антарктиде и обнаружили микропластик во всех из них”,- говорят учёные.

Каждая из проб содержала в среднем 29 частиц микропластика на литр растаявшего снега, что даже выше концентрации пластика в морской среде, который ранее был обнаружен в море в этом районе, и больше, чем было обнаружено в антарктическом морском льду.

Вблизи научных баз на острове Росса, базы Скотт и станции Мак-Мердо, которая является одной из крупнейших в Антарктиде, плотность микропластика была почти в 3 раза выше. Было выявлено 13 различных видов пластика, из которых наибольший процент составил ПЭТ, используемый для изготовления бутылок для напитков. Ученые не могут ответить на вопрос, как этот пластик попал в Антарктиду. Возможно, он был принесен сюда ветрами, а может быть, стал следствием пребывания здесь людей.

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