В снегу Антарктиды впервые нашли микропластик

Микропластик оказался более распространен в земных экосистемах, чем считалось ранее. Ученые из Кентерберийского университета впервые обнаружили частицы пластиковых отходов в образцах свежевыпавшего снега из Антарктиды, сообщает The Cryosphere.

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Пробы снега собрали с поверхности шельфового ледника Росса. Участники исследования полагали, что не выявят загрязнений «в таком нетронутом и отдаленном месте». Также они взяли несколько образцов у базы Скотт и станции Макмердо.

Результаты показали, что микропластик содержится во всех 19 проанализированных пробах. Его содержание составило в среднем 29 частиц на литр – даже выше, чем в море Росса и в морском льду Антарктиды.

Ученые выявили 13 видов пластика. Самым распространенным стал ПЭТ, который входит в состав одежды и бутылок для безалкогольных напитков.

Компьютерная модель показала, что эти частицы, вероятно, пролетели тысячи километров по воздуху, прежде чем попасть на ледник. Впрочем, источник загрязнения мог быть и местным – исследование выявило повышенные концентрации пластикового мусора возле исследовательских баз.

Ученые подчеркнули, что микропластик не только загрязняет экосистемы, но и способствует ускоренному таянию снега. Частицы мусора темного цвета притягивают солнечную энергию и мешают ей отражаться в космос, что приводит к нагреву поверхности. Это может иметь глобальные последствия для всей планеты.