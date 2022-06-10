Что такое пояс къушакъ и тепелик для фески

Ювелирные украшения — центральный элемент национального костюма крымских татар. По ним можно узнать о семейном положении или социальном статусе их обладателей.

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Крымские татары издавна владели разнообразными ювелирными техниками: чеканкой, гравировкой, чернением. Но национальным символом стала объемная филигрань.

Она бывает двух типов. Первый — ажурное плетение, похожее на сквозное кружево. Второй — напаянный на металлическую основу узор из драгоценной проволоки, сообщается на сайте культура.рф.

В технике объемной филиграни делают, например, фигурные пряжки в виде виноградного листа для пояса къушакъ. Этот элемент национального костюма можно увидеть и на женщинах, и на мужчинах. Мужской пояс должен трижды обхватить талию владельца. Женские пояса бывают нескольких видов и говорят о семейном положении женщины.

Традиционный пояс къушакъ считается образцом расцвета крымско-татарского ювелирного искусства XVII-XVIII веков и центральным элементом культурного наследия. Он и сегодня используется в свадебных обрядах. Ведь старинный орнамент символизирует пожелание крепкой и большой семьи.

Также в технике объемной филиграни делают украшение тепелик в виде круга или звезды с лучами для женской шапочки фес. По традиции такое украшение девушки носят с юных лет. В зависимости от возраста топелик имеет разное наполнение.

Традиционные ювелирные украшения крымских татар уходят корнями во времена правления династии Гераев. Известно, что ханы при своем дворе имели ремесленников, которые на них работали и создавали свои филигранные шедевры.