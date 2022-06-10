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1 час назад

Могут ли преступники взломать сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне

Ferra.ru

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, действительно ли безопасна аутентификация по отпечатку пальца.

Может ли сканер отпечатков пальцев на телефоне быть взломан
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Ferra.ru

Специалисты пояснили, что у метода есть два типа ошибок: у кого-то могут оказаться биометрические данные, похожие на ваши; система может не «узнать» владельца. В первом случае говорят о коэффициенте ложного пропуска, а во втором — коэффициенте ложного отказа. Роскачество привело таблицу этих коэффициентов для разных биометрических систем.

Специалисты рассказали, что смартфон распознает не сам палец, а цифровой код с датчика, который задается отпечатком. Поэтому достаточно добыть код, чтобы взломать телефон. Раньше сканеры обманывали, например, муляжами, но сейчас технология развивается.

Впрочем, обмануть сканер с помощью копии или цифрового сканирования отпечатка пальцев все-таки можно. Это делает нейросеть DeepMasterPrints.

Несмотря на то, что Touch ID и аналоги устойчивыми к взлому, эксперты советуют использовать резервный пароль. При этом отмечается, что мошенники вряд ли будут вкладывать бюджет целого региона, чтобы проникнуть к кому-то в устройство.

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