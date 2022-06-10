Может ли сканер отпечатков пальцев на телефоне быть взломан

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, действительно ли безопасна аутентификация по отпечатку пальца.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

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Специалисты пояснили, что у метода есть два типа ошибок: у кого-то могут оказаться биометрические данные, похожие на ваши; система может не «узнать» владельца. В первом случае говорят о коэффициенте ложного пропуска, а во втором — коэффициенте ложного отказа. Роскачество привело таблицу этих коэффициентов для разных биометрических систем.

Специалисты рассказали, что смартфон распознает не сам палец, а цифровой код с датчика, который задается отпечатком. Поэтому достаточно добыть код, чтобы взломать телефон. Раньше сканеры обманывали, например, муляжами, но сейчас технология развивается.

Впрочем, обмануть сканер с помощью копии или цифрового сканирования отпечатка пальцев все-таки можно. Это делает нейросеть DeepMasterPrints.