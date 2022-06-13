Почему в Древнем Риме не носили брюки

В наши дни брюки настолько популярны, что легко воспринимаются как неотъемлемая часть гардероба. Однако было время, когда мужчину в штанах не пустили бы в приличное общество. О том, как брюки нашли свое место, расскажет “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Если мужчины в Древнем Риме не носили штанов, то что же они надевали? Римскую моду для обоих полов можно охарактеризовать двумя буквами “Т” – или туниками и тогами. Первые носили в повседневной жизни, а вторые берегли для особых случаев.

Видео дня

На пике своего развития Римская империя занимала примерно пять миллионов квадратных километров. На этом огромном пространстве расцвело множество самых разных культур, каждая со своим стилем одежды. Отношение к некоторым колониям, с которыми Империя часто воевала на протяжении всей истории, заставило некоторых римлян считать бриджи неприличными.

Около 50 года до н.э. завоевание Галлии (территории современной Франции) руками Юлия Цезаря было завершено. По мнению полководца, коренные жители, с которыми он столкнулся во время сражений, были нецивилизованными. И во что они были одеты? Как вы уже догадались – в штаны, которые чаще всего шили из шкур животных.

Тот же странный предмет одежды был и у германских народов, с которыми римляне столкнулись во время завоевания Европы. Их даже называли “варварами”. Интересный факт: изначально это древнегреческое слово означало просто любого, кто не говорил по-гречески и не придерживался своей культуры.

Тем не менее, штаны стали олицетворением инаковости для людей, которых Рим завоевал, и с которыми ему приходилось сражаться, чтобы держать колонии под контролем. Римские ораторы использовали брюки для описания этих так называемых иностранных племен, клевеща на каждое из них, как на отсталое и нецивилизованное, особенно по сравнению с римским высшим обществом.

Но со временем отношение к штанам начало меняться.

Примерно в 100 году нашей эры ношение брюк все еще считалось прерогативой неотесанных иностранных орд, наряду с купанием в реке и собиранием волос в хвост. Однако примерно в то же время римские солдаты начали носить штаны, которые они называли braccae. Эти ранние версии обычных брюк были сделаны преимущественно из шерсти и удерживались на шнурке и лучше подходили для более холодного климата, где римские армии сражались гораздо чаще, особенно в северной и северо-западной Европе. Поскольку одежда, похожая на штаны, стала более распространенной среди солдат, она также обрела популярность и у населения в целом.