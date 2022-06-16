Мужчина нашел драматичное старое письмо

«Кристи, спасибо тебе большое, какая ты настоящая подруга, а я ведь доверяла тебе. Я никогда ничего твоего не трогала. Вот твои чертовы шорты, которые ты мне купила. Мне они не нужны. Все, что я хочу, — это чтобы ты вернула мне 50 долларов, которые я дала тебе для поездки во Флориду, так как я должна их вернуть благодаря тебе и Диане. Я никогда не буду вам больше доверять, никогда»,