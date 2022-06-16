Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Мужчина нашел во время ремонта старое письмо и вызвал обсуждения

Lenta.ru

Пользователь сайта Reddit показал старое письмо, которое он нашел во время ремонта в доме. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения на портале: менее чем за сутки под ней оставили более трех тысяч комментариев.

Мужчина нашел драматичное старое письмо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста рассказал, что обнаружил чужое письмо в одном из ящиков стола. Отмечается, что послание было написано 14 апреля 1987 года.

«Кристи, спасибо тебе большое, какая ты настоящая подруга, а я ведь доверяла тебе. Я никогда ничего твоего не трогала. Вот твои чертовы шорты, которые ты мне купила. Мне они не нужны. Все, что я хочу, — это чтобы ты вернула мне 50 долларов, которые я дала тебе для поездки во Флориду, так как я должна их вернуть благодаря тебе и Диане. Я никогда не буду вам больше доверять, никогда»,

— гласит текст письма.

Один из пользователей предположил, что если автор послания увидит его на просторах сети сегодня, то испытает стыд. «В этой записке чувствуется весь гнев подростка», — выразил мнение другой комментатор.

Еще один юзер испытал ностальгию после прочтения письма. «Боже, я скучаю по 1980-м годам, когда мы писали такие записки. Всегда была какая-нибудь драма, в которой были замешаны Кристи или Хизер», — вспомнил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как одолжил своей коллеге книгу, в котором затрагивается тема секса, и оказался под угрозой увольнения. По словам мужчины, знакомая обвинила его в домогательствах после прочтения романа.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители