Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
53 минуты назад

Помидоры помогли улучшить солнечные батареи

Ferra.ru

Чтобы повысить эффективность солнечных батарей, добавьте немного помидоров, точнее, ликопина, который является пигментом, придающим помидорам красный цвет. К такому выводу пришли китайские ученые.

Помидоры помогли улучшить солнечные батареи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда Цзилиньского университета решила, что поскольку ликопин является антиоксидантом, он замедлит деградацию материала солнечных панелей, что должно увеличить продолжительность жизни этих устройств.

Оказалось, что так оно и есть, но кроме того, у панелей с ликопином способность преобразовывать свет в энергию улучшилась на 3%. Гипотеза исследователей состоит в том, что ликопин способствует уменьшению количества микроскопических фрагментов в кристаллической структуре перовскита, из которого состоят солнечные батареи, что улучшает прохождение электричества. Если это подтвердится, то обычный помидор позволит улучшить энергоэффективность подобных панелей.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители