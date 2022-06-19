Помидоры помогли улучшить солнечные батареи

Чтобы повысить эффективность солнечных батарей, добавьте немного помидоров, точнее, ликопина, который является пигментом, придающим помидорам красный цвет. К такому выводу пришли китайские ученые.
Команда Цзилиньского университета решила, что поскольку ликопин является антиоксидантом, он замедлит деградацию материала солнечных панелей, что должно увеличить продолжительность жизни этих устройств.
Оказалось, что так оно и есть, но кроме того, у панелей с ликопином способность преобразовывать свет в энергию улучшилась на 3%. Гипотеза исследователей состоит в том, что ликопин способствует уменьшению количества микроскопических фрагментов в кристаллической структуре перовскита, из которого состоят солнечные батареи, что улучшает прохождение электричества. Если это подтвердится, то обычный помидор позволит улучшить энергоэффективность подобных панелей.