Помидоры помогли улучшить солнечные батареи

Оказалось, что так оно и есть, но кроме того, у панелей с ликопином способность преобразовывать свет в энергию улучшилась на 3%. Гипотеза исследователей состоит в том, что ликопин способствует уменьшению количества микроскопических фрагментов в кристаллической структуре перовскита, из которого состоят солнечные батареи, что улучшает прохождение электричества. Если это подтвердится, то обычный помидор позволит улучшить энергоэффективность подобных панелей.