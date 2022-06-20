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1 час назад

Российские ученые создали экологичный пластик из свекольной патоки

Мир24

Ученые из Сибирского отделения РАН разработали безопасную для экологии альтернативу пластику. Материал планируют изготавливать из отходов сахарного производства, точнее – патоки сахарной свеклы, сообщает Bioengineering.

Российские ученые создали экологичный пластик
Фото: Мир24 Мир24

Для получения желаемого результата в патоку добавляют особые природные бактерии Cupriavidus necator. Они способны синтезировать полимер. В ходе экспериментов авторам разработки удалось добиться получения 80% полимера из биомассы микроорганизмов.

Ученые отметили, что свекольная или тростниковая патока являются доступным источником углерода. Помимо сахаров, она содержит витамины и минеральные вещества.

Полученный на основе патоки материал будет отличаться высокой биологической совместимостью. Это означает широкий потенциал для применения в самых разных областях: в медицине, фармакологии и даже в коммунальном хозяйстве.

Ранее в Испании создали пластик из томатной кожуры. Этот биоматериал будет изготавливаться на основе жирных кислот.

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