Российские ученые создали экологичный пластик

Ученые из Сибирского отделения РАН разработали безопасную для экологии альтернативу пластику. Материал планируют изготавливать из отходов сахарного производства, точнее – патоки сахарной свеклы, сообщает Bioengineering.

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Для получения желаемого результата в патоку добавляют особые природные бактерии Cupriavidus necator. Они способны синтезировать полимер. В ходе экспериментов авторам разработки удалось добиться получения 80% полимера из биомассы микроорганизмов.

Ученые отметили, что свекольная или тростниковая патока являются доступным источником углерода. Помимо сахаров, она содержит витамины и минеральные вещества.

Полученный на основе патоки материал будет отличаться высокой биологической совместимостью. Это означает широкий потенциал для применения в самых разных областях: в медицине, фармакологии и даже в коммунальном хозяйстве.