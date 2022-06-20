Новая книга к 60-летию со дня рождения Цоя выйдет в июле

Новая книга американской певицы Джоанны Стингрей, посвященная рок-музыканту Виктору Цою, выйдет в России в начале июля. В ней будут представлены редкие фотографии и интервью, сообщили ТАСС в издательстве АСТ в понедельник.
"Книга "Виктор Цой. Последний герой. История" выходит в начале июля", - сообщили в АСТ. Выход книги приурочен к 60-летию со дня рождения лидера группы "Кино".
В книге Стингрей впервые будут представлены уникальные кадры фото- и видеосъемок, редкие интервью и воспоминания родных, коллег и друзей музыканта: Александра Цоя, Бориса Гребенщикова, Юрия Каспаряна, Александра Титова, Артемия Троицкого, Алексея Рыбина и других. Как отметили в издательстве, все воспоминания датированы 2022 годом. "Эта книга - посвящение другу и дар всем в России и в мире, кто соприкоснулся с этим невероятным человеком через его музыку, слова, картины, энергию и любовь", - привели в АСТ слова Стингрей.
Джоанна Стингрей - американская певица, музыкальный продюсер и общественный деятель, а также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе. Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Мы ждем перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе на 35 км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.