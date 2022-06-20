Новая книга к 60-летию со дня рождения Цоя выйдет в июле

Новая книга американской певицы Джоанны Стингрей, посвященная рок-музыканту Виктору Цою, выйдет в России в начале июля. В ней будут представлены редкие фотографии и интервью, сообщили ТАСС в издательстве АСТ в понедельник.

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"Книга "Виктор Цой. Последний герой. История" выходит в начале июля", - сообщили в АСТ. Выход книги приурочен к 60-летию со дня рождения лидера группы "Кино".

В книге Стингрей впервые будут представлены уникальные кадры фото- и видеосъемок, редкие интервью и воспоминания родных, коллег и друзей музыканта: Александра Цоя, Бориса Гребенщикова, Юрия Каспаряна, Александра Титова, Артемия Троицкого, Алексея Рыбина и других. Как отметили в издательстве, все воспоминания датированы 2022 годом. "Эта книга - посвящение другу и дар всем в России и в мире, кто соприкоснулся с этим невероятным человеком через его музыку, слова, картины, энергию и любовь", - привели в АСТ слова Стингрей.