Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Вещи из СССР, которые можно дорого продать

Мира Маркина

Не спешите выкидывать "бабушкин хлам" с антресолей – вполне возможно, что вещи из СССР, которые бережно хранили ваши родственники, сегодня можно дорого продать. Подробнее об артефактах, которыми не стоит пренебрегать – в материале "Рамблера".

Вещи из СССР, которые можно дорого продать
Фото: unsplashunsplash

Деньги

Особенную ценность представляют монеты и банкноты с редким годом выпуска, юбилейные, золотые и серебряные. К примеру, 3 и 5 червонцев 1922 года у вас могут купить за 100 тысяч рублей.

Игрушки

Речь идет как о новогодних игрушках, так и о тех, в которые играли дети. Опять же, чем более редкий экземпляр, тем выше спрос и цена. Например, цена на педальную машинку "Москвич-2141" стартует от 300 тысяч рублей.

Подстаканники

Цена зависит от замысловатости узора. Люди, собирающие антиквариат, очень ценят железные подстаканники и готовы заплатить за них до 30 тысяч рублей.

Посуда

Тарелки, чайники, пиалы и фужеры – посуда времен СССР сохранилась у очень многих семей. Попробуйте продать ненужное, и вы удивитесь спросу. На цену будет влиять комплектация, год выпуска и тираж.

Фарфоровые фигурки

Фигурки из фарфора стоят особенно дорого. Если у вас есть фигурка Сталина или мамы с детьми на прогулке, за такие лоты можно выручить несколько тысяч долларов.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители