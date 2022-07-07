Вещи из СССР, которые можно дорого продать

Не спешите выкидывать "бабушкин хлам" с антресолей – вполне возможно, что вещи из СССР, которые бережно хранили ваши родственники, сегодня можно дорого продать. Подробнее об артефактах, которыми не стоит пренебрегать – в материале "Рамблера".

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Деньги

Особенную ценность представляют монеты и банкноты с редким годом выпуска, юбилейные, золотые и серебряные. К примеру, 3 и 5 червонцев 1922 года у вас могут купить за 100 тысяч рублей.

Игрушки

Речь идет как о новогодних игрушках, так и о тех, в которые играли дети. Опять же, чем более редкий экземпляр, тем выше спрос и цена. Например, цена на педальную машинку "Москвич-2141" стартует от 300 тысяч рублей.

Подстаканники

Цена зависит от замысловатости узора. Люди, собирающие антиквариат, очень ценят железные подстаканники и готовы заплатить за них до 30 тысяч рублей.

Посуда

Тарелки, чайники, пиалы и фужеры – посуда времен СССР сохранилась у очень многих семей. Попробуйте продать ненужное, и вы удивитесь спросу. На цену будет влиять комплектация, год выпуска и тираж.

Фарфоровые фигурки