Специалисты объяснили, что делать, если залили ноутбук водой

«Необходимо сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Это важно потому, что на компоненты материнской платы все равно поступает питание от батареи и схемы питания продолжают работать. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения», — рассказала Янковская.