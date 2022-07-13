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2 часа назад

Специалисты объяснили, что делать, если залили ноутбук водой

Диана Товсепова

О том, что делать, если вы случайно залили ноутбук водой, рассказала эксперт по компьютерному «железу» и преподаватель в Школе программистов МШП Ева Янковская в беседе с «Газетой.Ru».

Специалисты объяснили, что делать, если залили ноутбук водой
Фото: PxherePxhere

В случае, если вы разлили воду на ноутбук, то сразу же стоит отсоединить его от питания и извлечь аккумулятор.

«Необходимо сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Это важно потому, что на компоненты материнской платы все равно поступает питание от батареи и схемы питания продолжают работать. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения», — рассказала Янковская.

Необходимо также отсоединить все периферийные устройства, перевернуть ноутбук и дать вытечь жидкости. Ни в коем случае компьютер не надо трясти.

В таком положении устройство нужно оставить хотя бы на сутки.

«Если пролиты сок, газировка или алкогольный напиток, действовать придется в два раза быстрее — эти напитки содержат различные кислоты, которые намного быстрее справятся с окислением контактов», — отметила Янковская.

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