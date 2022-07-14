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3 часа назад

Неизвестный автопортрет Ван Гога нашли в галерее Шотландии

Мир24

Специалисты из Национальной галереи Шотландии обнаружили ранее неизвестный автопортрет Винсента Ван Гога. Он скрывался под хорошо известным полотном художника «Портрет крестьянки в белом чепце», сообщает The Guardian.

Неизвестный автопортрет Ван Гога нашли в галерее Шотландии
Фото: Мир24Мир24

Картина была подарена галерее в 1960 году эдинбургским адвокатом Александром Мейтлендом. Все эти годы искусствоведы не подозревали, что она содержит второй слой.

Но недавно в музее провели каталогизацию в рамках подготовки к летней выставке. Картину просветили рентгеновскими лучами. Затем рентгеновские снимки обработали в фотолаборатории. Когда эксперты взглянули на них, то обнаружили, что смотрят на лицо Ван Гога.

Художник был изображен в широкополой шляпе и свободном шейном платке. Собственное лицо на портрете он нарисовал с помощью свинцовых белил – тяжелого пигмента, который стал виден во время рентгеновского исследования.

Специалисты установили, что картина являлась честью серии экспериментальных автопортретов Ван Гога. Он создавал их в то время, когда только осваивал новую для себя живописную технику. В нидерландском музее художника представлено пять подобных работ. Они сохранились на оборотах полотен, написанных в Нюэнене с декабря 1883 по ноябрь 1885 годов.

«Период, когда Ван Гог начал создавать автопортреты, был ключевым в развитии его зрелого стиля, когда он начал экспериментировать со своим собственным характерным мазком кисти»,

– отметили искусствоведы.

В дальнейшем специалисты намерены заняться реставрацией автопортрета. Ранее стала известна «формула успеха» Ван Гога. Ее вычислили благодаря искусственному интеллекту.

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