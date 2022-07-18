Найдена окаменелость древнейшего предка человека

Палеоантропологи обнаружили окаменелость верхней челюсти самого древнего родственника человека в Испании, об этом говорится на сайте сообщества археологов Foundation Atapuerca.

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Находка раскрывает черты лица древнего члена семейства гоминидов (в него ходят все ныне живущие и вымершие представители генеалогического древа человека и человекообразных обезьян), который жил примерно 1,4 млн лет назад. По словам ученых, древний предок оказался более похож на современных европейцев, чем на более обезьяноподобных приматов.

Исследователи полагают, что окаменелость принадлежала представителю вида Homo antecessor (человек-предшественник), который является близким родственником современных людей и неандертальцев. В будущем палеоантропологи определят точный возраст древней кости и попробуют найти связь с другими окаменелостями, найденными в том районе. Это поможет узнать больше о быте Homo antecessor.