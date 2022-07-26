В Китае создана лазерная ручка, которая оставляет символы в воздухе

Созданная ручка способна «писать в воздухе» — оставлять символы, которые видят глаза человека.
Инновационное устройство работает благодаря ультракоротким лазерным импульсам. Во время процесса отделяются электроны от частиц воздуха и превращаются в светоизлучающую плазму с достаточной точностью. Устройство потребляет сравнительно немного энергии.
«С новым устройством мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила», — заключил ведущий научный сотрудник лаборатории Цао Сяндун.
Ручку намерены применять в передовых отраслях — квантовых вычислениях, процессе визуализации работы мозга.