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2 часа назад

В Китае создана лазерная ручка, которая оставляет символы в воздухе

runews24.ru

Созданная ручка способна «писать в воздухе» — оставлять символы, которые видят глаза человека.

В Китае создана лазерная ручка, которая оставляет символы в воздухе
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Инновационное устройство работает благодаря ультракоротким лазерным импульсам. Во время процесса отделяются электроны от частиц воздуха и превращаются в светоизлучающую плазму с достаточной точностью. Устройство потребляет сравнительно немного энергии.

«С новым устройством мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила», — заключил ведущий научный сотрудник лаборатории Цао Сяндун.

Ручку намерены применять в передовых отраслях — квантовых вычислениях, процессе визуализации работы мозга.

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