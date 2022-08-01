Обнаружена причина плохой звукоизоляции в российских квартирах

Учёные Пермского Политеха решили узнать, в чём причина плохой звукоизоляции в жилых многоквартирных домах.

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Для анализа звукоизоляционных материалов учёные использовали стендовые конструкции. Для экспериментов исследователи воспроизводили шум, который различался по характеристикам, частотам и источникам. Измерения проводились с помощью шумомера-виброметра, акустического калибратора, измерителя влажности и температуры.

В итоге учёные обнаружили образцы звукоизоляционных материалов, чьи заявленные характеристики не соответствуют фактическим данным. Этот материал, как оказалось, часто используется при возведении зданий.