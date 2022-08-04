В Пскове археологи нашли старинные игральные кости

Псковские археологи поделились фотографией находки из раскопа на Завеличье. Фотография найденных игральных костей была опубликована в археологическом сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сообщается, что игральные кости были найдены сотрудниками Археологического центра Псковской области во время изыскательных работ в микрорайоне Завеличье. Согласно сообщению, кости найдены на территории Немецкого гостиного двора. Археологи также попросили подписчиков обратить внимание на размер кубиков – они меньше рублевой монеты.