Кейт Мосс запустила продажу собственного чая в пакетиках

«Я очень рада присоединиться к семье Diet Coke. Мне нравятся прошлые коллаборации, которые они сделали с такими невероятными именами из мира моды. Кампания «Люби то, что любишь» сразу подошла мне, поскольку я твердо верю, что с уверенностью и страстью вы можете осуществить свои самые смелые мечты», — рассказала супермодель.