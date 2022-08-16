Найдена коллекция гадальных костей возрастом 2300 лет

Археологи провели раскопки подземного пещерного комплекса под древним городом Мареша на юге Израиля. В ходе исследований был найден набор из 530 гадальных костей. Возраст артефакта составил 2300 лет, сообщает управление древностей Израиля.
Такие изделия известны как астрагалы. Это кости суставов животных, которые использовали как для игр, так и для гаданий. Они относятся к эллинистическому периоду.
Для изготовления астрагалов использовались кости коз, овец, а также крупного рогатого скота. Многие из них были украшены надписями на греческом языке, в частности, с именами богов (Афродиты, Гермеса, Эроса, Геры и Ники), инструкциями к игре и различными игровыми ролями.
Ученые признали находку уникальной – благодаря большому количеству артефактов, их хорошей сохранности и обилию надписей.
«Мы видим, что в древние времена, сталкиваясь с бедствиями, люди искали помощи во внешних факторах, в магии, заклинаниях и в мире неизвестного»,
– отметил руководитель раскопок, доктор Ли Перри-Гала.
Город Мареша упоминается в текстах Библии и Иосифа Флавия. В эллинистический период там обитали представители различных народов и культур, которые оказывали влияние друг на друга.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Норвегии древнеримскую настольную игру. Она обладала военным уклоном.