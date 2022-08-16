Найдена коллекция гадальных костей возрастом 2300 лет

Археологи провели раскопки подземного пещерного комплекса под древним городом Мареша на юге Израиля. В ходе исследований был найден набор из 530 гадальных костей. Возраст артефакта составил 2300 лет, сообщает управление древностей Израиля.

Фото: Мир24 Мир24

Такие изделия известны как астрагалы. Это кости суставов животных, которые использовали как для игр, так и для гаданий. Они относятся к эллинистическому периоду.

Для изготовления астрагалов использовались кости коз, овец, а также крупного рогатого скота. Многие из них были украшены надписями на греческом языке, в частности, с именами богов (Афродиты, Гермеса, Эроса, Геры и Ники), инструкциями к игре и различными игровыми ролями.

Ученые признали находку уникальной – благодаря большому количеству артефактов, их хорошей сохранности и обилию надписей.

«Мы видим, что в древние времена, сталкиваясь с бедствиями, люди искали помощи во внешних факторах, в магии, заклинаниях и в мире неизвестного»,

– отметил руководитель раскопок, доктор Ли Перри-Гала.

Город Мареша упоминается в текстах Библии и Иосифа Флавия. В эллинистический период там обитали представители различных народов и культур, которые оказывали влияние друг на друга.