В Microsoft рассказали о «ломающей» ноутбуки песне.

Microsoft: песня Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводила из строя жесткие диски.

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В официальном блоге Microsoft появился пост, рассказывающий о песне, которая буквально «убивала» ноутбуки». Эта история случилась еще во времена Windows XP.

Некий крупный производитель обратил внимание на то, что после воспроизведения клипа Джанет Джексон «Rhythm Nation» ряд ноутбуков выходит из строя — у них ломались жесткие диски. При этом сбоило не только устройство, на котором включался клип, но и другие компьютеры, находящиеся в этом помещении.

Как оказалось, причиной этому стали звуковые частоты песни, которые входили в резонанс с некоторыми моделями жестких дисков со скоростью 5400 об/мин. Производитель нашел способ решить эту проблему, добавив а аудикодек кастомный фильтр, который «убирал» нежелательные частоты, чтобы защитить ноутбуки.

Трек «Rhythm Nation» является частью четвертого студийного альбома Джанет Джексон Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Премьера клипа, режиссером которого выступил Доминик Сена, состоялась в 1989 году.