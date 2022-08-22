Пользователи вспомнили устройство для просмотра фильмов

«Был у меня в позднем детстве. Кстати, качество, в том числе записи с телека, было весьма хорошим», «Первый мой видеомагнитофон — Panasonic» «Помню еще, если в советский телек не установишь декодер, картинка была черно-белая», «Был такой у нас в 90-е», «У меня "шарп"», «Я смотрел supra, причем очень долго», «Первый был электроника ВМ-12, купил в 1988 году», «У нас был SONY, по тем временам крутой», — написали юзеры.