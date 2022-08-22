Пользователи вспомнили устройство для просмотра фильмов

Популярное в 90-х устройство для просмотра фильмов вспомнили подписчики группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте». Речь шла о видеомагнитофонах, как символе последнего десятилетия ХХ века.
«Был у меня в позднем детстве. Кстати, качество, в том числе записи с телека, было весьма хорошим», «Первый мой видеомагнитофон — Panasonic» «Помню еще, если в советский телек не установишь декодер, картинка была черно-белая», «Был такой у нас в 90-е», «У меня "шарп"», «Я смотрел supra, причем очень долго», «Первый был электроника ВМ-12, купил в 1988 году», «У нас был SONY, по тем временам крутой», — написали юзеры.
Пользователи отметили, что в середине 90-х кассеты стоили недорого и за ними москвичи ездили на «Горбушку» или в Царицыно. «Сколько фильмов для взрослых по видику посмотрел», — признался один из подписчиков. Некоторые юзеры предпочитали видеомагнитофоны с функцией записи эфира с телевизора.
«До сих пор где-то на антресолях лежит», «Я такой на дачу отвез. Кому-то надо?», «Тоже держал такой, да и сейчас работает, но кассеты сыплются. Как быстро бежит время, вот и компакт диски уже устарели», «У меня Supra еще лежит от Якубовича. Сослуживец мне передал. Он участвовал в «Поле чудес». Видики там раздавали в качестве подарков», — добавили юзеры.