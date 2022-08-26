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2 часа назад

Экс-возлюбленная Илона Маска продает его фото для оплаты обучения сына

ТК «Звезда»

Бывшая подруга Илона Маска Дженнифер Гвинн выставила редкие студенческие фото предпринимателя на онлайн-аукцион. Приобрести снимки можно по цене от 100 долларов.

Экс-возлюбленная Илона Маска продает вещи ради сына
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Фотографии сделаны в 1994-1995 годах, когда Маск учился в Пенсильванском университете и жил в общежитии. Там он и начал встречаться с Гвинн, но уже спустя год они расстались из-за переезда будущего миллиардера в Пало-Альто.

Как рассказала Гвинн Daily Mail, их разрыв разбил ей сердце и с тех пор молодые люди не общались. По словам девушки, в молодости Маск был полон амбиций и идей, часто говорил об электромобилях, и она не сомневалась, что он найдет себе место в жизни. Гвинн объяснила, что с помощью вырученных денег собирается оплатить обучение приемного сына в колледже.

Помимо снимков, на аукционе также можно приобрести поздравительную открытку с надписью «С любовью, Илон», золотое колье с изумрудом, которое Маск подарил своей девушке, купюру номиналом в один доллар с его автографом.

Аукцион продлится до середины сентября. Гвинн планирует выручить от продажи не менее 10 тысяч долларов.

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