В Букингемском дворце потеряли медали принцессы Анны

Помощники принцессы Анны потеряли ее награды от Канады, Новой Зеландии, Чили, Японии и других стран. Медали были упакованы в коробки и долгое время хранились там во время реконструкции дворца, где живет дочь королевы. О пропаже стало известно в апреле этого года, когда королевская особа собиралась отправиться с визитом в Папуа-Новую Гвинею.