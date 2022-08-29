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25 минут назад

The Sun сообщил, что сотрудники Букингемского дворца потеряли медали принцессы Анны

Газета.Ru

Сотрудники Букингемского дворца потеряли 13 медалей принцессы Анны, которые были ей вручены иностранными государствами. Об этом пишет The Sun.

В Букингемском дворце потеряли медали принцессы Анны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Помощники принцессы Анны потеряли ее награды от Канады, Новой Зеландии, Чили, Японии и других стран. Медали были упакованы в коробки и долгое время хранились там во время реконструкции дворца, где живет дочь королевы. О пропаже стало известно в апреле этого года, когда королевская особа собиралась отправиться с визитом в Папуа-Новую Гвинею.

Принцессе Анне пришлось воспользоваться высшей государственной наградой страны — орденом Логоху, который принадлежит ее брату — принцу Чарльзу.

«Анна не смогла бы представлять королеву без ордена. Это было бы очень неловко и могло быть расценено как оскорбление хозяев, поэтому она надела орден принца Чарльза. Никто не заметил», — сказал источник о поездке принцессы Анны в честь празднования Платинового юбилея королевы.

Орден Папуа-Новой Гвинеи был вручен дочери Елизаветы II в 2005 году.

Вещи,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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