Найден янтарь со стрекозой, застрявшей в нем более 50 млн лет назад

На Калининградском янтарном комбинате нашли янтарь со стрекозой, которая застряла в нём более 50 млн лет назад. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком. Вес камня — 31 г, его размер — 57 на 31 мм, толщина — 27 мм. Инклюз стал вторым подобным за всю историю добычи янтаря в России.

«В Европе янтарных камней с включением стрекоз насчитывается всего 35, из них 25 — в музеях Германии. Единственная до недавнего времени «российская» стрекоза в янтаре была найдена около 10 лет назад и хранится в Музее янтаря. Последний инклюз, обнаруженный Янтарным комбинатом, интересен хорошей сохранностью насекомого и отличается от ранее найденного видом стрекозы»,

— рассказал старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян.

Инклюзы представляют особую ценность для науки. С их помощью можно обнаружить неизученные виды фауны, составить описание эволюционных изменений, а также определить климатические особенности разных уголков планеты в доисторические времена. Найденный камень в ближайшее время выставят в «Янтарной палате» — музее Калининградского янтарного комбината.