Исследователи из Гетеборгского университета выяснили, что около 84% старых игрушек и вещей содержат токсины. Они могут нарушать рост, развитие, репродуктивные способности детей и даже приводить к раку. Соответствующая статья опубликована в Journal of Hazardous Materials Advances.

Учеными были изучены 157 различных игрушек, как новых, так и старых. В ходе исследования им удалось обнаружить, что 84% старых игрушек и других вещей содержали опасные химические вещества в концентрациях выше нормы. Так, были выявлены фталаты и хлорированные парафины с короткой цепью, используемые в качестве пластификаторов и антипиренов в игрушках.

Стоит отметить, что 30% новых игрушек и предметов также превышают установленные законом пределы, однако их значение все же гораздо ниже.

Ученые пришли к выводу, что повторное использование и переработка далеко не всегда полезны для здоровья человека и окружающей среды.