Карта желаний: что это такое и как она работает?

Наверное, уже не осталось ни одного человека, который не слышал о карте желаний. Карта или коллаж желаний — это, по сути, визуализация всех ваших самых заветных желаний. У кого-то это одна картинка с одним самым-самым желанным, у кого-то коллаж из 20–30 изображений. И исполниться могут оба варианта! Ведь дело далеко не в картинках, уверяет игропрактик Болукова Татьяна Алексеевна.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Соблюдайте законы Вселенной

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Первое, и самое главное — это соблюсти основные законы Вселенной (или законы баланса, природы и т.д):

Желание должно быть искренним, нужным вам для чувства удовлетворения и наполненности. Именно вам, а не на показуху или кому-то что-то доказать. Вас должно будоражить (в хорошем смысле) от одной мысли о мечте! Желание должно касаться именно вас. Загадывать за кого-то или влиять на волю другого человека — это не экологично. То есть желания наподобие «хочу выйти замуж за Иванова Петю» сбудется в том случае, если сам Петя тоже этого хочет. В формулировке желания не должно быть частиц «не», «без», слов «минимум» и т.д. Не ограничивайте сами те возможности, которые можете притянуть. И самое главное: точность формулировки. А значит, вы должны представить момент исполнения желания до мелочей! И описать его. Например: «Я еду на своем красном кабриолете по набережной Невы».

Визуализация

Когда вы определились со своим списком желаний, то приступайте к подбору картинок/фото для вашей карты или коллажа. Картинки должны как можно реалистичнее отображать ваше желание.

Старайтесь не брать изображения с конкретными людьми (помним про экологичность). Отдайте предпочтение своим фотографиям, картинкам с силуэтами, возможно рисункам. Можете вообще все для коллажа сами нарисовать. А можно распечатать на обычной бумаге или вырезать из журналов/газет. Но изображения обязательно должны быть цветные. Дальше можно пойти двумя путями: наклеить на любой лист все свои изображения интуитивно или же подойти более серьезно и следовать правилам фэн-шуй, например. Ведь именно из этого учения карта желаний к нам и пришла. Считается, что чем более осознанно вы подойдете к созданию карты желаний, чем больше себя посвятите ее созданию, тем больше проживете в моменте этих желаний и их визуализаций, а значит быстрее притянете их исполнение.

Главное, чтобы всем желаниям хватило места, и не было «переизбытка» желаний в одном секторе и совсем пусто в другом.

Соблюдайте законы фэн-шуй

Порядок построения карты согласно фэн-шуй:

Берем лист бумаги любого размера и делим на 9 равных частей (сетка Багуа), где центр — это вы, а вокруг сферы вашей жизни. Раскрашиваем вручную сектора, согласно рисунку. Белый сектор тоже надо «раскрасить». Белым карандашом или красками. Раскладываем заранее заготовленные изображения по секторам. Избегайте «перекосов»: коллаж должен быть равномерно заполнен картинками. Пять желаний в секторе карьеры и ни одного в творчестве — это не про баланс. Приклеиваем картинки, начиная с центрального сектора. Тут должна быть ваша фотография, желательно в полный рост. Такая, на которой вы себе нравитесь. Желания, связанные со здоровьем и спортом тоже приклеиваем сюда. И подписать картинку не забываем. Заполняем оставшиеся сектора сверху по часовой стрелке, начиная с верхнего левого. Когда карта будет полностью готова, ее нужно будет активировать.

Активация карты желаний

Активацию карты можно сделать несколькими способами:

Зажечь свечу, включить спокойную музыку, сесть так, чтобы карта была видна вам полностью. Закрыв глаза представить исполнение каждого вашего желания. Изначально, при подготовке картинок для карты выбрать изображение одного желания, которое вы сами сможете исполнить в ближайшее время (купить себе что-то, например: онлайн-курс или книгу (сектор знаний) или абонемент в зал (сектор здоровья). Таким образом, вы запустите цепочку исполнения желаний. С обратной стороны карты написать «Я получаю это или даже больше на благо мне и всей Вселенной». Карту желательно повесить на видном месте, но так, чтобы посторонние на нее не смотрели. Либо убирать ее на время прихода гостей.

Важно: не прятать карту в свернутом положении где-нибудь глубоко в шкафу! Вы должны смотреть на нее время от времени.

Нюансы

Есть еще нюансы по созданию карты:

Идеальное время: Китайский Новый год, дни силы: Дни весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния, растущая Луна. Карту можно создавать несколько дней, но важно завершить начатую до полнолуния. Не создаем карту в период подавленного настроения, Луны без курса и ретро Меркурия. Если желания на карте со временем стали неактуальны или появится желание сделать новую, то старую карту необходимо утилизировать на убывающей Луне с благодарностью (даже если ни одно желание еще не сбылось — такое бывает, если они были загаданы неправильно). Самый лучший вариант — сжечь. Соблюдайте при этом правила пожарной безопасности. Лучше делать это не дома и для удобства, можно порезать на мелкие кусочки.