Британцев попросили не приносить плюшевых медведей ко дворцу

Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей и воздушные шары к Букингемскому дворцу в память о королеве Елизавете II. Сообщение об этом появилось на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.

После смерти королевы Елизаветы II британцы стали приносить к королевским резиденциям плюшевых мишек Паддингтон. Дело в том, что в честь ее 70-летия правления зрителям был показан ролик, на котором королева пьет чай с такой игрушкой.

Сотрудники организации также отметили, что никакие предметы и подарки приниматься не будут. А почтить память Елизаветы II можно открыткой или цветами без упаковочной бумаги.