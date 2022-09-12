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5 часов назад

Британцев попросили не приносить плюшевых медведей ко дворцу

Мария Иглина

Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей и воздушные шары к Букингемскому дворцу в память о королеве Елизавете II. Сообщение об этом появилось на сайте организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.

Британцев попросили не приносить плюшевых медведей ко дворцу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После смерти королевы Елизаветы II британцы стали приносить к королевским резиденциям плюшевых мишек Паддингтон. Дело в том, что в честь ее 70-летия правления зрителям был показан ролик, на котором королева пьет чай с такой игрушкой.

Сотрудники организации также отметили, что никакие предметы и подарки приниматься не будут. А почтить память Елизаветы II можно открыткой или цветами без упаковочной бумаги.

Ранее Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл.

Вещи,принц Гарри,Елизавета II,
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