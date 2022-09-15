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2 часа назад

Палеонтологи обнаружили окаменелую рвоту древней рыбы

Газета.Ruиещё 1

Палеонтологи из Геологической службы Музея государственного парка естественной истории штата Юта обнаружили бромалит — окаменелые остатки содержимого желудка животного – во время раскопок в юго–восточной части формации Моррисон в штате Юта. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Palaios.

Палеонтологи обнаружили окаменелую рвоту древней рыбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам ученых, находка относится к позднему юрскому периоду (от 164 до 145 миллионов лет назад). В районе, где исследователи ее обнаружили, ранее костей животных не попадалось.

«Обычно на этом месте нет останков животных, только растения. Примечательно, что кости, которые мы нашли, не были разбросаны среди камней, а были сосредоточены в одном месте. Это первые кости, которые мы когда-либо видели в этой формации»,

– рассказал палеонтолог Джон Фостер, ведущий автор работы.

По словам ученых, первоначально они не смогли определить, что перед ними была рвота. При ближайшем рассмотрении большая часть материала оказалась останками лягушки и саламандры, которых, по мнению ученых, могла съесть древняя рыба. В целом, согласно исследованию, было найдено около дюжины фрагментов костей.

По словам ученых, не существует способа точно узнать, какой вид животных отрыгнул свой обед миллионы лет назад, однако дальнейший анализ может определить другие компоненты частично переваренных животных, которых проглотил хищник.

Вещи,Джон Фостер,
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