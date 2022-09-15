Палеонтологи обнаружили окаменелую рвоту древней рыбы

Палеонтологи из Геологической службы Музея государственного парка естественной истории штата Юта обнаружили бромалит — окаменелые остатки содержимого желудка животного – во время раскопок в юго–восточной части формации Моррисон в штате Юта. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Palaios.

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По словам ученых, находка относится к позднему юрскому периоду (от 164 до 145 миллионов лет назад). В районе, где исследователи ее обнаружили, ранее костей животных не попадалось.

«Обычно на этом месте нет останков животных, только растения. Примечательно, что кости, которые мы нашли, не были разбросаны среди камней, а были сосредоточены в одном месте. Это первые кости, которые мы когда-либо видели в этой формации»,

– рассказал палеонтолог Джон Фостер, ведущий автор работы.

По словам ученых, первоначально они не смогли определить, что перед ними была рвота. При ближайшем рассмотрении большая часть материала оказалась останками лягушки и саламандры, которых, по мнению ученых, могла съесть древняя рыба. В целом, согласно исследованию, было найдено около дюжины фрагментов костей.