Мужчина нашел 50 алмазов за 2022 год

Житель Арканзаса, США, Скотт Крейкс всего за четыре года нашел 80 алмазов, 50 из которых ему удалось отыскать в 2022 году. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Twitter / @ARStatePark Twitter / @ARStatePark

Еще в начале сентября мужчина отправился на поиски алмазов в Государственный парк "Алмазный кратер". Когда Скотт перебирал гравий, он обнаружил маленький алмаз и вскоре принес его в для оценки и регистрации.

По словам сотрудников "Алмазного кратера", этот минерал стал 35-тысячным, найденным в парке с момента его открытия в 1972 году. Находку определили как белый алмаз размером меньше карата. Крейкс назвал его в честь своего внука.

Кроме этого, за находку мужчина получил бесплатное пребывание на две ночи в одном из парков Арканзаса.