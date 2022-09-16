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1 час назад

Мужчина нашел 50 алмазов за 2022 год

Мария Иглина

Житель Арканзаса, США, Скотт Крейкс всего за четыре года нашел 80 алмазов, 50 из которых ему удалось отыскать в 2022 году. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина нашел 50 алмазов за 2022 год
Фото: Twitter / @ARStateParkTwitter / @ARStatePark

Еще в начале сентября мужчина отправился на поиски алмазов в Государственный парк "Алмазный кратер". Когда Скотт перебирал гравий, он обнаружил маленький алмаз и вскоре принес его в для оценки и регистрации.

По словам сотрудников "Алмазного кратера", этот минерал стал 35-тысячным, найденным в парке с момента его открытия в 1972 году. Находку определили как белый алмаз размером меньше карата. Крейкс назвал его в честь своего внука.

Кроме этого, за находку мужчина получил бесплатное пребывание на две ночи в одном из парков Арканзаса.

Ранее житель Приморья смог отбиться от нападения леопарда.

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