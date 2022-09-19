Зачем нужны дополнительные отверстия для шнурков на кроссовках

Речь идет об отверстиях, расположенных в верхней части изделия рядом с валиком для щиколотки. Так, по словам журналистов, они необходимы для достижения лучшей фиксации стопы в обуви и называются «фиксатором пятки». Данное приспособление предотвращает скольжение ног во время ходьбы, а также появление мозолей и волдырей.