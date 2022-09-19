Зачем нужны дополнительные отверстия для шнурков на кроссовках

Журналисты портала The Sun раскрыли предназначение дополнительных отверстий для шнурков на кроссовках. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Речь идет об отверстиях, расположенных в верхней части изделия рядом с валиком для щиколотки. Так, по словам журналистов, они необходимы для достижения лучшей фиксации стопы в обуви и называются «фиксатором пятки». Данное приспособление предотвращает скольжение ног во время ходьбы, а также появление мозолей и волдырей.
Кроме того, указанный элемент изделия способствует снижению риска получения травм во время физической активности и занятий спортом. По этой причине упомянутые отверстия часто располагаются на беговых кроссовках, пояснили журналисты.