Японцы создали гаджет для быстрого заваривания «доширака»

Как заявляет производитель, прибор свободно регулируется и подходит для использования с большинством популярных брендов лапши. Пользователю нужно лишь снять крышку с емкости с лапшой, поставить ее на прибор и опустить верхний механизм таким образом, чтобы он плотно прилегал к чашке. Затем нужно залить воду в резервуар гаджета и установить таймер. Устройство автоматически подогреет воду, зальет ее в чашку и даст всем время ингредиентам впитать влагу. В результате получится «идеальная лапша», о готовности которой сообщит специальный звуковой сигнал.