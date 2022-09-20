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34 минуты назад

Японцы из Thanko создали кухонный прибор для заваривания лапши быстрого приготовления

Газета.Ru

Японская компания Thanko представила специальный гаджет для заваривания лапши быстрого приготовления, который получил название Makasetei. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Японцы создали гаджет для быстрого заваривания «доширака»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как заявляет производитель, прибор свободно регулируется и подходит для использования с большинством популярных брендов лапши. Пользователю нужно лишь снять крышку с емкости с лапшой, поставить ее на прибор и опустить верхний механизм таким образом, чтобы он плотно прилегал к чашке. Затем нужно залить воду в резервуар гаджета и установить таймер. Устройство автоматически подогреет воду, зальет ее в чашку и даст всем время ингредиентам впитать влагу. В результате получится «идеальная лапша», о готовности которой сообщит специальный звуковой сигнал.

Стоимость Makasetei составляет $45 (около 2,7 тыс. руб.).

Ранее «Гвзета.Ru» сообщала о том, что производитель чипсов Lay's выпустил «стиральную машину» для испачканных пальцев. Работает она следующим образом — пользователь засовывает испачканные пальцы в барабан, после чего в нем срабатывает датчик, и распыляется спиртовой антисептик.

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