Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Сокровище на полке: за некоторые издания коллекционеры в России платят минимум 23 тысячи рублей

Вести Подмосковья

Некоторые книги, выпущенные в России, могут стоить немалых денег. К примеру, за одно издание коллекционеры могут заплатить минимум 23 тысячи рублей. У некоторых сокровище просто стоит на полках. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Сокровище на полке: коллекционеры покупают в книги за 23 тыс. руб
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Большие деньги букинисты и просто коллекционеры готовы платить за трехтомное издание «Ригведы». Оно было выпущено издательством «Наука» в 1989-1999 годах. Чем лучше состояние книг, тем большую сумму можно за них выручить.

Еще более высокую цену могут дать букинисты и коллекционеры, если все 3 тома издания будут в суперобложках. Уточняется, что «Ригведа» была достаточно массовым изданием – по данным «Науки», наиболее редкий третий том был выпущен тиражом 2 500 экземпляров.

Найти редкое издание можно не только в лавках старьевщиков, но и на книжных развалах. В подобных местах редкие издания можно купить по цене макулатуры, чтобы затем удачно реализовать их коллекционерам. Также высокую стоимость имеют и многие другие тома из серии «Литературные памятники».

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители