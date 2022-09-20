Сокровище на полке: коллекционеры покупают в книги за 23 тыс. руб

Некоторые книги, выпущенные в России, могут стоить немалых денег. К примеру, за одно издание коллекционеры могут заплатить минимум 23 тысячи рублей. У некоторых сокровище просто стоит на полках. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

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Большие деньги букинисты и просто коллекционеры готовы платить за трехтомное издание «Ригведы». Оно было выпущено издательством «Наука» в 1989-1999 годах. Чем лучше состояние книг, тем большую сумму можно за них выручить.

Еще более высокую цену могут дать букинисты и коллекционеры, если все 3 тома издания будут в суперобложках. Уточняется, что «Ригведа» была достаточно массовым изданием – по данным «Науки», наиболее редкий третий том был выпущен тиражом 2 500 экземпляров.