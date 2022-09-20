Японцы создали прибор для автоматического заваривания лапши быстрого приготовления

Японская компания Thanko презентовала специальное устройство для заваривания лапши быстрого приготовления, которое получило название Makasetei. Об этом проинформировал портал Gizmodo.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Согласно заявлению производителя, данный гаджет легко регулируется и подходит для использования практически всех популярных брендов лапши. Пользователю необходимо только снять крышку с емкости с лапшой, поставить ее на устройство и опустить верхний механизм таким образом, чтобы тот плотно прилегал к чашке.

Далее необходимо залить воду в резервуар прибора и установить таймер. Гаджет в автоматическом режиме подогреет воду, зальет ее в чашку и даст время, чтобы все ингредиенты впитали влагу. В итоге получится «идеальная лапша», о готовности которой проинформирует специальный звуковой сигнал.