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1 час назад

Японцы создали кухонный прибор для автоматического заваривания лапши быстрого приготовления

FBM.ru

Японская компания Thanko презентовала специальное устройство для заваривания лапши быстрого приготовления, которое получило название Makasetei. Об этом проинформировал портал Gizmodo.

Японцы создали прибор для автоматического заваривания лапши быстрого приготовления
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно заявлению производителя, данный гаджет легко регулируется и подходит для использования практически всех популярных брендов лапши. Пользователю необходимо только снять крышку с емкости с лапшой, поставить ее на устройство и опустить верхний механизм таким образом, чтобы тот плотно прилегал к чашке.

Далее необходимо залить воду в резервуар прибора и установить таймер. Гаджет в автоматическом режиме подогреет воду, зальет ее в чашку и даст время, чтобы все ингредиенты впитали влагу. В итоге получится «идеальная лапша», о готовности которой проинформирует специальный звуковой сигнал.

Стоимость Makasetei составляет 45 долларов, что по актуальному курсу примерно 2700 рублей.

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