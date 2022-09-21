Археологи нашли древние анальгетики в кувшинах возрастом раннего бронзового века

Турецкие археологи обнаружены древние обезболивающие в сосудах возрастом 4500 лет, сообщает Arkeonews.

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При раскопках раннего бронзового века в кургане Кюллюоба Хеюк на территории Анатолии ученые ранее находили поселения, предметы, раскрывающие культурные особенности эпохи, и кости животных. Среди них была глиняная посуда, датируемая примерно 3000 г. до н.э. Ученые проанализировали сосуды и обнаружили следы приготовления различных обезболивающих средств.

Двуручные кувшины для напитков, в которых готовили древние анальгетики, широко использовались с 2500 г. до н.э., особенно в Центральной Западной Анатолии и в основном в районе Эскишехир. Впоследствии эта форма стала очень популярной в Эгейском регионе.

По словам биохимика Исмаила Тархана, остатки обезболивающих в кувшинах были обнаружены впервые. Благодаря тому, что керамические изделия имеют пористую структуру, молекулярные остатки веществ могут оставаться нетронутыми, даже если лежат остаются под землей тысячи лет.