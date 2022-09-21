Археологи нашли древние анальгетики в кувшинах возрастом раннего бронзового века

Турецкие археологи обнаружены древние обезболивающие в сосудах возрастом 4500 лет, сообщает Arkeonews.
При раскопках раннего бронзового века в кургане Кюллюоба Хеюк на территории Анатолии ученые ранее находили поселения, предметы, раскрывающие культурные особенности эпохи, и кости животных. Среди них была глиняная посуда, датируемая примерно 3000 г. до н.э. Ученые проанализировали сосуды и обнаружили следы приготовления различных обезболивающих средств.
Двуручные кувшины для напитков, в которых готовили древние анальгетики, широко использовались с 2500 г. до н.э., особенно в Центральной Западной Анатолии и в основном в районе Эскишехир. Впоследствии эта форма стала очень популярной в Эгейском регионе.
По словам биохимика Исмаила Тархана, остатки обезболивающих в кувшинах были обнаружены впервые. Благодаря тому, что керамические изделия имеют пористую структуру, молекулярные остатки веществ могут оставаться нетронутыми, даже если лежат остаются под землей тысячи лет.
«Благодаря имеющимся у нас биохимическим методам мы проанализировали молекулы, попавшие в эти керамические сосуды. В этих молекулах преобладали биомолекулы, выделенные из зеленолистных растений, мака и оливкового масла. Мы даже обнаружили в этих контейнерах салициловую кислоту, которая является активным ингредиентом известного болеутоляющего средства», — рассказал Тархан.