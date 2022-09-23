Как обогреть комнату одной свечей

Нет, это не что-то из области фантастики, а самая обычная физика. Действительно сделать комнату теплее можно с помощью одной свечи. "Рамблер" рассказывает, что такое ловушка для тепла Дойла Досса и как ее сделать.

Кстати, выглядит такая ловушка очень симпатично и даже может украсить ваш интерьер, но в этом случае работать нужно достаточно аккуратно, чтобы получилось красиво.

Что понадобится

Три цветочных горшка из необработанной керамики разного размера, именно горшка, а не кашпо

Металлический болт

Шайбы и гайки

Свеча

Что делать

Нужно последовательно нанизать на металлический болт керамические горшки от меньшего к большему и закрепить болтами и гайками так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние в 1-2 сантиметра. Затем всю эту конструкцию нужно закрепить на небольшой высоте над свечой. После этого зажигаете свечу и ждете, когда комната согреется.

Как это работает

Важно, чтобы горшки были хорошо просушены, обычно на это уходят первые несколько часов, но затем ловушка для тепла работает на полную мощность. Пламя от свечи нагревает металлический стержень и воздух, а горшки не дают ему подниматься слишком быстро и задерживают его, горшки нагреваются, удерживают тепло и согревают таким образом комнату.