Как желтая резиновая утка захватила все ванные на планете

Резиновая утка для купания – культовая игрушка, помощница ученых или губительница экологии? “Рамблер” расскажет, почему эта птичка не сдает своих позиций более 70 лет подряд и обретает новые смыслы.

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Кого можно считать прародителем резиновой желтой уточки для купания? Вероятнее всего, охотничий манок. В 1886 году в Америке зарегистрировали патент на производство натуралистичных уток из искусственных материалов, с помощью которого искусно имитировали звуки голосов птиц и животных.

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В 1904 году родилась идея выпускать резиновых человечков с пищалкой внутри. Игрушку для детей запатентовали, но она не обрела популярности и не предполагала игр в ванной.

Двадцать четыре года спустя полая внутри резиновая игрушечная утка наконец-то увидела свет. Но ее тоже не пускали в ванную. И только в 1949 году в Калифорнии голливудский скульптор Питер Ганин добился патента на производство маленьких желтых уточек для купания. Однако сказать, кому точно принадлежит идея игрушки, нельзя. Все потому, что примерно в то же время (а именно в конце 1948 года) в Гонконге бывший сотрудник местной химической компании Лам Ленг-тим открыл первое в Китае производство детских игрушек из резины и пластика. Догадаетесь, каким было одно из первых изделий этой фабрики? Правильно, они выпустили желтую резиновую утку по кличке Lamon Tea.

И хотя споры относительно того, кто все-таки придумал культовую игрушку, продолжаются, это не мешает сотрудничеству США и Китая в сфере производства уток.

Патент Ганину выдали всего на 14 лет. История умалчивает, сколько лично он смог заработать на своей задумке. Одно известно точно: Питер запустил в Америке настоящую утка-манию. Ее новый виток случился в 1970 году, когда в одном из выпусков первого сезона детского телешоу “Улица Сезам” персонаж Эрни исполнил оду своему желтому утенку – прямо в ванной. Песня стала хитом, а образ куклы в компании с уточкой запатентовали отдельно и широко использовали при производстве мерча.

Поскольку с 1969 года патент на уток принадлежит по факту всем людям, то их производством не занялся только ленивый. Особого успеха добился американец Крейг Вольф, владелец компании CelebriDucks. В 1997 году его фирма наладила в Китае производство уток, похожих на знаменитостей и ключевых политиков – от Мэрилин Монро до Дональда Трампа.

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В Великобритании бум покупательского спроса на уток случился в 2001 году, когда в СМИ растиражировали слух, что у королевы Елизаветы II есть своя уточка для купания. К слову, никто эту историю не опроверг. А уточки завоевали сердца англичан. Компании подсуетились и наладили выпуск резиновых игрушечных уток в образах разных исторических и литературных персонажей. Тогда новым трендом заинтересовались коллекционеры.

В 2007 году в книге рекордов Гиннесса появилось новое достижение. Некий коллекционер собрал 2583 резиновые утки разного размера, форм и видов. Причем игрушки в коллекции не повторялись.

В этом же году прекратились утиные гонки в Сингапуре. А до этого в заплыве по каналам участвовало до ста тысяч резиновых утят. Победитель Great Singapore Duck Race выиграл кругленькую сумму. То есть, по сути его утка была лотерейным билетом.

Идея гонок пришлась по вкусу в Англии, где стали проводить благотворительные соревнования на Темзе – The Great British Duck Race. Однажды был установлен рекорд, когда одновременно на воду спустили 250 тысяч “конкурсантов”.

На сегодняшний день известно, что утиную регату регулярно устраивают в США, Германии, Австралии и Аргентине.

Но с милыми утятами связаны и менее позитивные истории. В 1992 году к берегам Сиднея стало прибивать тысячи пластиковых уток. Оказалось, что во время шторма в Тихом океане корабль-перевозчик растерял драгоценный груз из 30 тысяч игрушек компании Friendly Floatees. Там были не только утки, но и другие животные. Все они рано или поздно оказались у берегов Аляски, Южной Америки, Индонезии, а некоторые застряли во льдах Арктики. Многие игрушки стали частью гигантской мусорной кучи, которая долгие годы дрейфует в океане.