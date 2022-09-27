Археологи нашли уникальный погребальный сосуд

Под Смоленском на территории археологического памятника Гнёздово был обнаружен горшок с кремированными останками, принадлежащий к раннеславянской Роменской культуре, распространенной по левобережье Днепра в VIII-X веках.

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Уникальность находки вы том, что погребальный сосуд сохранился в целости. Внутри горшка ученые обнаружили обожженные кости мужчины и наконечник стрелы с выпуклыми сторонами пера и вогнутыми плечиками. Предположительно, кремированному мужчине на момент смерти было чуть более 40 лет.

По словам ученых, сосуд был найден в нехарактерном для традиционных погребений месте - на так называемом восходе кургана. В ходе дальнейших исследований специалисты выяснят причину, почему мужчина был похоронен именно там.