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2 часа назад

Археологи нашли под Смоленском уникальный погребальный сосуд

runews24.ru

Под Смоленском на территории археологического памятника Гнёздово был обнаружен горшок с кремированными останками, принадлежащий к раннеславянской Роменской культуре, распространенной по левобережье Днепра в VIII-X веках.

Археологи нашли уникальный погребальный сосуд
Фото: runews24.rurunews24.ru

Уникальность находки вы том, что погребальный сосуд сохранился в целости. Внутри горшка ученые обнаружили обожженные кости мужчины и наконечник стрелы с выпуклыми сторонами пера и вогнутыми плечиками. Предположительно, кремированному мужчине на момент смерти было чуть более 40 лет.

По словам ученых, сосуд был найден в нехарактерном для традиционных погребений месте - на так называемом восходе кургана. В ходе дальнейших исследований специалисты выяснят причину, почему мужчина был похоронен именно там.

Добавим, Гнёздово является археологическим памятником ранней Древней Руси. Группа курганов, где был обнаружен сосуд, находится в нескольких сотнях метров к северо-востоку от Гнездовского городища. Эти насыпи были уничтожены жителями древнего Смоленска-Гнездова после 950 года.

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