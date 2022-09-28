Россиянам начали продавать обереги от армии

В сервисах онлайн-объявлений пользователям из России начали предлагать купить обереги от армии. Объявление о возможности приобрести подобную «защиту» опубликовал в том числе продавец из Иркутской области.

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Автор объявления предлагает приобрести связанный вручную оберег за 2,5 тыс. руб. «За основу взята осиновая ветка, сломанная вручную на закате», — говорится в тексте объявления.

Продавец пообещал, что такой метод создания оберега придает ему «силу от злых сил (по поверьям)», а покупатель также получит заговор. Автор объявления предпочел закрыть возможность общения по телефону.

Ранее сообщалось, что в Тюмени эзотерический магазин начал продавать свечи «Забудь меня, военкомат», которые якобы помогут покупателю избежать призыва во время частичной мобилизации. По заверению продавцов, при сжигании свечи «работники военкомата забывают о призывнике».