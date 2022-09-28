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1 час назад

Названа стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель

Мария Иглина

Коллекционер и куратор выставки Назим Мустафаев раскрыл стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель. Подробностями он поделился в беседе с "Мослентой".

Названа стоимость самых дорогих проданных с аукциона туфель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Мустафаев признался, что самая дорогая пара, которую он видел, — свадебные туфли принцессы Дианы:

"Если мне не изменяет память, они ушли на аукционе за 45 тысяч фунтов. Еще дороже были необычные туфли от [дизайнера] Александра Маккуина. Они уходили за 60 тысяч фунтов".

Он также отметил, что наибольшую ценность имеют вещи, которые когда-то принадлежали известным людям, особенно монархам.

Ранее медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы.

Вещи,Назим Мустафаев,Александр Маккуин,
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