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1 час назад

Портрет короля Карла III с Камиллой Паркер-Боулз скрывает важное послание

Mainstyle

На этих выходных Букингемский дворец поделился новым портретом, на котором главные наследники короны олицетворяют настоящее и будущее Великобритании. На фотографии запечатлены король Карл III, его супруга королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, а также Уильям и Кейт — принц и принцесса Уэльские. Однако многих поклонников, а также экспертов по языку тела и жестам привлёк внешний вид монарха — они считают, что поза правителя характеризует его как человека, «который готовится к нападению». Более того, этот жест направлен в сторону его супруги Камиллы Паркер-Боулз.

Портрет короля Карла III с Камиллой Паркер-Боулз скрывает важное послание
Фото: MainstyleMainstyle

Официальный портрет Камиллы, королевы-консорт и Чарльза, короля Карла III с Уильямом, принцем Уэльским и Кэтрин, принцессой Уэльской во время торжественного приёма в Букингемском дворце, перед государственными похоронами королевы Елизаветы II в Вестминстерском Аббатстве 18 сентября 2022 года., Лондон

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Публику смутил тот факт, что Карл III положил свою руку на спину супруги, хотя обычно старался избежать любых проявлений чувств на публике. Но оказалось, что смысл победной позы короля заключается в том, что монарх хочет избежать слухов и всего того, что будет изложено в мемуарах принца Гарри. Герцог Сассекский не раз грозился разоблачить любовную парочку, поэтому, по словам эксперта Джуди Джеймс, Карл III и Камилла ведут себя так, будто готовятся к атаке.

«Это характерно для любого племени или династии, которые пытаются продемонстрировать своё единство и силу, которые очень важны, когда семья теряет лидера. Это выглядит, как подготовка к потенциальной атаке. Когда Чарльз кладёт руку на спину Камиллы, он как бы защищает её от Гарри, который будет критиковать её в книге», — заключила Джуди.

Принц Гарри и Меган Маркл с королём Карлом III и королевой-консорт Камиллой на государственных похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября 2022 года

Также эксперт отметила, что на новом портрете сияют не только Карл III и Камилла, но и новоиспечённые принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт. «Таким образом король обозначает преемственность, ведь Уильям и Кейт стоят на одной линии с Карлом III и Камиллой, а поза Уэльских идентична позе правителя и его супруги», — объяснила Джеймс.

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