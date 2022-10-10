Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Британская пара обнаружила клад из старинных золотых монет во время ремонта

Газета.Ruиещё 2

Супруги из деревни Эллерби в графстве Северный Йоркшир в Великобритании продали клад из золотых монет, найденный во время ремонта своего дома в 2019 году, за £754 тыс. Об этом сообщает The Sun.

Британцы обнаружили клад во время ремонта дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2019 году, разбирая бетонный пол в своем доме XVIII века, в котором они живут более 10 лет, супруги поначалу решили, что наткнулись на электрический кабель. Однако вскоре выяснилось, что под полом замурован глиняный горшок с 264 золотыми монетами, возраст которых составляет несколько веков.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что монеты были выпущены в период с 1610 по 1727 год — в правление королей Якова I, Карла I и Георга I.

Эксперты лондонского аукционного дома Spink & Son оценили находку в £250 тыс. — такова была стоимость на 2019 год. Однако в результате клад ушел £754 тыс.

«Торги были во многом уникальными. История монет, метод, которым они были найдены и редкая возможность купить их на аукционе, — все это вызвало живой и энергичный интерес и привело к росту стоимости 264 монет из дома в Эллерби, которые нашли новых хозяев», — рассказал представитель аукционного дома Грегори Эдмунд.

Установлено, что монеты принадлежали семье купцов Фернли-Мейстеров, представители которой на протяжении столетий торговали лесом, углем и железной рудой, а также были членами британского парламента.

Вещи,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители