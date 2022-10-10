Британцы обнаружили клад во время ремонта дома

Супруги из деревни Эллерби в графстве Северный Йоркшир в Великобритании продали клад из золотых монет, найденный во время ремонта своего дома в 2019 году, за £754 тыс. Об этом сообщает The Sun.

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В 2019 году, разбирая бетонный пол в своем доме XVIII века, в котором они живут более 10 лет, супруги поначалу решили, что наткнулись на электрический кабель. Однако вскоре выяснилось, что под полом замурован глиняный горшок с 264 золотыми монетами, возраст которых составляет несколько веков.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что монеты были выпущены в период с 1610 по 1727 год — в правление королей Якова I, Карла I и Георга I.

Эксперты лондонского аукционного дома Spink & Son оценили находку в £250 тыс. — такова была стоимость на 2019 год. Однако в результате клад ушел £754 тыс.

«Торги были во многом уникальными. История монет, метод, которым они были найдены и редкая возможность купить их на аукционе, — все это вызвало живой и энергичный интерес и привело к росту стоимости 264 монет из дома в Эллерби, которые нашли новых хозяев», — рассказал представитель аукционного дома Грегори Эдмунд.