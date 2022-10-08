Идеальный розовый бриллиант продали почти за $60 млн

Его вес 11,5 карат. В самом начале аукциона цена камня была около 18 миллионов и всего за полчаса она увеличилась почти в три раза. Эксперты говорят, что это совершенно оправданно, ведь бриллиант безупречного качества. Добыли его на руднике «Уильямсон» в Танзании. Он имеет подушкообразную форму, которую называют кушон.