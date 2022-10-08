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1 час назад

Идеальный розовый бриллиант продали почти за $60 млн

Мир24

В Гонконге продали уникальный розовый бриллиант «Уильямсон». Редкий лот ушел с молотка почти за 60 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».

Идеальный розовый бриллиант продали почти за $60 млн
Фото: Мир24Мир24

Его вес 11,5 карат. В самом начале аукциона цена камня была около 18 миллионов и всего за полчаса она увеличилась почти в три раза. Эксперты говорят, что это совершенно оправданно, ведь бриллиант безупречного качества. Добыли его на руднике «Уильямсон» в Танзании. Он имеет подушкообразную форму, которую называют кушон.

Еще один розовый бриллиант выставят на торги в ноябре в Женеве. Камень под названием Fortune Pink грушевидной огранки весит 18,18 карата. Цена лота может достичь 35 миллионов долларов, или 36 миллионов евро.

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