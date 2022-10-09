Розовый бриллиант был продан по рекордной цене

Эдуард Уткин генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России «Это для аукциона не очень много, это пороговое значение. Для бриллиантов фантазийной окраски нет каких-то прейскурантных цен. Цена зависит от желания продавца продать и желания покупателя купить. Это просто свидетельствует о том, что у некоторых людей есть очень много денег. Каждый раз такие камни продаются по все более высокой цене. Это все равно что обсуждать, какую картину кто, когда и за сколько продал. Как оценить, за какую сумму ее можно было бы продать? Это аукционная вещь, это отношение между продавцом и покупателем, не более того. Общая динамика по всем камням — в цене они растут, потому что месторождение исчерпывается, а денег на рынке становится все больше. Я занимаюсь этим бизнесом 30 лет, и на моих глазах некоторые камни подорожали в 30-40, а некоторые — и в 100 раз. Бриллианты не являются лидерами в этой ценовой гонке. Возьмите танзанит, аквамарин, турмалин, сапфир, рубин, изумруд — все эти камни растут в цене быстрее, чем другие. С точки зрения вложений драгоценные камни очень хороши. Я не нашел позиций, которые за последние 30 лет подорожали бы больше, чем драгоценные камни».