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3 часа назад

Розовый бриллиант был продан по рекордной цене на аукционе Sotheby's

BFM.RU

Камень «Розовая звезда Уильямсона» весом чуть больше 11 карат был продан почти за 58 (57,7) млн долларов США на аукционе, организованном Sotheby's в Гонконге. Розовые бриллианты — самые редкие и востребованные драгоценные камни на мировом рынке. Однако 11 карат — немногим более двух граммов — это совсем немного для коллекционных экземпляров, говорит генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин:

Розовый бриллиант был продан по рекордной цене
Фото: BFM.RUBFM.RU

Эдуард Уткин генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России «Это для аукциона не очень много, это пороговое значение. Для бриллиантов фантазийной окраски нет каких-то прейскурантных цен. Цена зависит от желания продавца продать и желания покупателя купить. Это просто свидетельствует о том, что у некоторых людей есть очень много денег. Каждый раз такие камни продаются по все более высокой цене. Это все равно что обсуждать, какую картину кто, когда и за сколько продал. Как оценить, за какую сумму ее можно было бы продать? Это аукционная вещь, это отношение между продавцом и покупателем, не более того. Общая динамика по всем камням — в цене они растут, потому что месторождение исчерпывается, а денег на рынке становится все больше. Я занимаюсь этим бизнесом 30 лет, и на моих глазах некоторые камни подорожали в 30-40, а некоторые — и в 100 раз. Бриллианты не являются лидерами в этой ценовой гонке. Возьмите танзанит, аквамарин, турмалин, сапфир, рубин, изумруд — все эти камни растут в цене быстрее, чем другие. С точки зрения вложений драгоценные камни очень хороши. Я не нашел позиций, которые за последние 30 лет подорожали бы больше, чем драгоценные камни».

Покупатель выложил за «Розовую звезду Уильямсона» более чем в два раза больше оценочной цены аукционного дома, которая была установлена в 21 миллион долларов. Имя покупателя не раскрывается. Известно лишь только, что он живет в небольшом городе Бока-Ратон во Флориде. Название «Розовая звезда Уильямсона» составлено из названий двух других розовых бриллиантов — «Розовой звезды CTF», которая была продана в 2017 году на аукционе, также в Гонконге, более чем за 71 млн долларов, и «Камня Уильямсона» весом 23,6 карата, который был преподнесен покойной британской королеве Елизавете II в качестве свадебного подарка в 1947 году.

Вещи,Елизавета II,
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