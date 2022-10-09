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2 часа назад

Россияне поделились воспоминаниями о модных в СССР шапках-петушках

Мослента

Воспоминаниями о модных в советские годы шапках-петушках поделились россияне в комментариях под одним из постов в сообществе «Мы из СССР — вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили модные в СССР шапки-петушки
Фото: МослентаМослента

«Такие шапки "петушки" считались модными. У нас даже девчонки такие носили», — заявил автор поста. Многие юзеры рассказали, что у них были такие головные уборы в прошлом и перечислили их плюсы и минусы.

«В них было очень тепло», «В таких 16-летние ребята выглядели как 40-летние мужики», «Ходил в такой в детстве. Как все», — написали подписчики интернет-группы.

Один из участников дискуссии отметил, что «писком» моды считались шапки-петушки с кисточкой на веревочке. Другая призналась, что сама такие кисточки пришивала.

Несколько пользователей помоложе порадовались, что не застали времена популярности подобных головных уборов.

Ранее россияне нашли объяснение отказу советских женщин снимать шапки в помещениях. «По этикету женщина может нигде не снимать любой головной убор», — заявила одна из участниц развернувшейся в сети дискуссии.

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