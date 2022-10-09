Россияне вспомнили модные в СССР шапки-петушки

Воспоминаниями о модных в советские годы шапках-петушках поделились россияне в комментариях под одним из постов в сообществе «Мы из СССР — вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«Такие шапки "петушки" считались модными. У нас даже девчонки такие носили», — заявил автор поста. Многие юзеры рассказали, что у них были такие головные уборы в прошлом и перечислили их плюсы и минусы.

«В них было очень тепло», «В таких 16-летние ребята выглядели как 40-летние мужики», «Ходил в такой в детстве. Как все», — написали подписчики интернет-группы.

Один из участников дискуссии отметил, что «писком» моды считались шапки-петушки с кисточкой на веревочке. Другая призналась, что сама такие кисточки пришивала.

Несколько пользователей помоложе порадовались, что не застали времена популярности подобных головных уборов.