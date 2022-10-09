Жители деревни нашли клад на 52 миллиона во время ремонта дома

Супружеская пара из деревни Эллерби в Великобритании обнаружила клад из золотых монет во время ремонта своего дома. Его стоимость оценили в 754 тысячи фунтов (52 119 826 рублей). Об этом пишет издание The Sun.

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Британцы в 2019 году разбирали пол в своем доме XVIII века и нашли глиняный горшок с 264 золотыми монетами. Их возраст составляет несколько веков. Монеты выпустили во время правления королей Якова I, Карла I и Георга I — с 1610 по 1727 год.

Изначально эксперты аукционного дома Spink & Son оценили клад в 250 тысяч фунтов, но на торгах его отдали за 754 тысячи. Оказалось, что монеты были собственностью купцов Фернли-Мейстеров, которые были членами британского парламента.