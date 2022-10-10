В центре Москвы нашли курительную трубку ХVIII века

Во время раскопок в районе Тверской улицы археологи обнаружили огромную курительную трубку XVIII века. Уникальный артефакт после реставрации передадут в музей, сообщается на портале мэра Москвы.
Размерами трубка 10 на 6 см, обычно находят экземпляры меньше. Она из красной глины, украшена штампованным орнаментом и сделана по фасону «тахта-чубук». Курение вошло в моду при Петре I.
Всего при раскопках на Тверской было найдено более 20 курительных трубок. Они находились, предположительно, в колодце, на глубине около 8 метров среди других предметов быта. Также здесь нашли старинные монеты, пуговицы, фрагменты посуды, флаконы и другие вещи горожан прошлой эпохи.