В центре Москвы нашли курительную трубку ХVIII века

Во время раскопок в районе Тверской улицы археологи обнаружили огромную курительную трубку XVIII века. Уникальный артефакт после реставрации передадут в музей, сообщается на портале мэра Москвы.

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Размерами трубка 10 на 6 см, обычно находят экземпляры меньше. Она из красной глины, украшена штампованным орнаментом и сделана по фасону «тахта-чубук». Курение вошло в моду при Петре I.