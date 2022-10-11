В средневековом склепе в Ингушетии обнаружили оружие и украшения

Оружие, предметы быта и украшения нашли в средневековом склепе башенного комплекса Цори в горной Ингушетии, часть которого обрушилась в связи с подмывом стены речкой, передает ТАСС со ссылкой на краеведа, члена историко-географического общества (ИГО) «Дзурдзуки» Якуба Гогиев.
По его словам, в склепе обнаружили огромный пласт этнографического материала: одежду, женские и мужские головные уборы, курхасы, оружие, посуду и музыкальные инструменты.
«Самыми ценными для науки, на наш взгляд, являются именно курхасы, наши мастера уже несколько месяцев работали над воссозданием этих головных уборов, но, к сожалению, наглядного материала было очень мало <...>, а черно-белые фотографии и зарисовки не позволяли максимально точно воссоздать этот головной убор», – подчеркнул Гогиев.
В склепе обнаружен почти полный комплект воина – сабля, кинжалы, ножи разных размеров, фрагмент кольчуги, стрелы, сложносоставной боевой лук, а также деревянная посуда, бочонки, тарелки и деревянный кубок, выточенные на станках складные ножи, височные кольца, расчески, иглы.
Башенный комплекс Цори – древний город-поселение в горном Джейрахском районе Ингушетии. Он состоит из мавзолея, трех боевых башен и двух десятков жилых. Вблизи с комплексом находится некрополь, он состоит из 12 склепов.