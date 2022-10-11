В средневековом склепе в Ингушетии обнаружили оружие и украшения

«Самыми ценными для науки, на наш взгляд, являются именно курхасы, наши мастера уже несколько месяцев работали над воссозданием этих головных уборов, но, к сожалению, наглядного материала было очень мало <...>, а черно-белые фотографии и зарисовки не позволяли максимально точно воссоздать этот головной убор», – подчеркнул Гогиев.