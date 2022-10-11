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44 минуты назад

Женщина обнаружила на своей ферме древний бюст стоимостью 100 тысяч рублей

Катерина Саломе

Жительница графства Сомерсет, Великобритания, обнаружила бюст Медузы Горгоны на территории своей фермы, когда копала канаву. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина обнаружила древний бюст стоимостью 100 тыс. руб
Фото: Кадр из фильма "Битва титанов"Кадр из фильма "Битва титанов"

Британка нашла статую более шести лет. Сначала она не придала значения находке и положила ее на хранение в комод. Но недавно женщина решила продать бюст.

Жители деревни нашли клад на 52 миллиона во время ремонта дома

Скульптура будет выставлена на аукцион Hansons Auctioneers's Fine Art Sale в Этуолле, графство Дербишир. Найденный бюст, предположительно, является древнеримским образцом. На данный момент ее стоимость оценивается в полторы-две тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей).

«Большая часть Великобритании, включая Сомерсет, была оккупирована Римской империей с 43 по 84 годы нашей эры», — объясняет владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.

Ранее мы писали о том, что рабочие во время ремонта нашли бутылку с посланием из прошлого.

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