Женщина обнаружила древний бюст стоимостью 100 тыс. руб

Жительница графства Сомерсет, Великобритания, обнаружила бюст Медузы Горгоны на территории своей фермы, когда копала канаву. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Кадр из фильма "Битва титанов" Кадр из фильма "Битва титанов"

Британка нашла статую более шести лет. Сначала она не придала значения находке и положила ее на хранение в комод. Но недавно женщина решила продать бюст.

Скульптура будет выставлена на аукцион Hansons Auctioneers's Fine Art Sale в Этуолле, графство Дербишир. Найденный бюст, предположительно, является древнеримским образцом. На данный момент ее стоимость оценивается в полторы-две тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей).

«Большая часть Великобритании, включая Сомерсет, была оккупирована Римской империей с 43 по 84 годы нашей эры», — объясняет владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.