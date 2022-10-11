Женщина обнаружила древний бюст стоимостью 100 тыс. руб

Жительница графства Сомерсет, Великобритания, обнаружила бюст Медузы Горгоны на территории своей фермы, когда копала канаву. Об этом сообщает The Mirror.
Британка нашла статую более шести лет. Сначала она не придала значения находке и положила ее на хранение в комод. Но недавно женщина решила продать бюст.
Скульптура будет выставлена на аукцион Hansons Auctioneers's Fine Art Sale в Этуолле, графство Дербишир. Найденный бюст, предположительно, является древнеримским образцом. На данный момент ее стоимость оценивается в полторы-две тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей).
«Большая часть Великобритании, включая Сомерсет, была оккупирована Римской империей с 43 по 84 годы нашей эры», — объясняет владелец аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.
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