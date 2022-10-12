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3 часа назад

Стали известны самые интересные для россиян документы Петра I

Мослента

Самые интересные для россиян документы Петра I стали известны «Мосленте» в ходе беседы с научным консультантом выставки-инсталляции «Новый человек», проходящей в «Новом Манеже», кандидатом исторических наук Натальей Болдыревой.

Стали известны самые интересные для россиян документы Петра I
Фото: МослентаМослента

«Посетители выставки задерживаются у "Табели о рангах" 1722 года, внимательно рассматривают "Азбуку гражданскую с нравоучениями". Привлекают внимание первая русская газета "Ведомости", которая представлена экземплярами 1703 и 1717 года — старого и нового шрифта, указ Петра I от 1699 года о праздновании Нового года 1-го января — прежде его отмечали 1-го сентября», — сказала эксперт.

Также, по данным Болдыревой, гости выставки обращают внимание на собственноручный рисунок царя, изображающий трехцветный российский флаг.

Ранее известный архитектор назвал отличительную черту москвичей. По его мнению, жители столицы живут в более быстром темпе.

Вещи,Наталья Болдырева,
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