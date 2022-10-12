Стали известны самые интересные для россиян документы Петра I

«Посетители выставки задерживаются у "Табели о рангах" 1722 года, внимательно рассматривают "Азбуку гражданскую с нравоучениями". Привлекают внимание первая русская газета "Ведомости", которая представлена экземплярами 1703 и 1717 года — старого и нового шрифта, указ Петра I от 1699 года о праздновании Нового года 1-го января — прежде его отмечали 1-го сентября», — сказала эксперт.